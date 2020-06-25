كلوب: جوارديولا سيريح لاعبيه ضد تشيلسي؟ ربما يجب أن يتجه للعب البوكر

الخميس، 25 يونيو 2020 - 13:14

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - بيب جوارديولا

رد يورجن كلوب مدرب ليفربول على اقتراح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن الأخير سيلعب بالبدلاء ضد تشيلسي.

وصرح كلوب غير مقتنع بما قاله المدرب الإسباني قائلا: "ربما يجب أن يلعب بيب البوكر".

وأضاف "أكن كل الاحترام لمانشستر سيتي، يا له من فريق رائع لا يصدق".

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وواصل "الطريقة التي يلعبون بها، أحبها كثيرا، نحن مختلفون لا يمكننا أن نكون مثلهم".

ليفربول فاز ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء بنتيجة 4-0 ضد كريستال بالاس، ما يعني أن أي تعثر لسيتي بأي شكل ضد تشيلسي يوم الخميس سيمنح الحمر اللقب.

جوارديولا كان قد اقترح خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أنه سيريح بعض لاعبيه خاصة وأنه سيواجه نيوكاسل يوم الأحد في مباراة هامة نحو طريقه للدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

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