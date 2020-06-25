دفعة قوية لأرسنال قبل مواجهة ساوثامبتون.. تشاكا وتوريرا جاهزان للمشاركة مجددا

الخميس، 25 يونيو 2020 - 13:06

كتب : FilGoal

لوكاس توريرا

تلقى أرسنال دفعة قوية قبل مواجهة ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز بعودة الثنائي المصاب جرانيت تشاكا ولوكاس توريرا للتدريبات الجماعية.

وعاد ثنائي وسط الملعب مبكرا عكس المتوقع بعدما تعرض لإصابة في الكاحل، ليساند فريقه بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين عقب استئناف نشاط كرة القدم.

وكان أرسنال قد خسر بنتيجة 3-0 من مانشستر سيتي خلال الأسبوع الماضي في مباراة شهدت خروج تشاكا مبكرا بسبب الإصابة.

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توريرا تعرض لإصابة قوية للغاية بكسر في الكاحل خلال شهر مارس الماضي قبل توقف نشاط كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا، وكان من المتوقع أن يغيب ربما لنهاية الموسم.

توقف النشاط ساعد لاعب الوسط الدولي الأوروجوياني على العودة لمساندة فريقه فيما تبقى من الموسم.

أرسنال يحل ضيفا على ساوثامبتون يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأصبح الثنائي جاهزا للعب مرة أخرى مع فريقه.

ويحتل المدفعجية المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.

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