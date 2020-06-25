صلاح يعادل رقم كريستيانو رونالدو القياسي في الدوري الإنجليزي

عادل محمد صلاح نجم ليفربول رقم قياسي خاص بالبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي ومانشستر يونايتد السابق، في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في اكتساح ليفربول لكريستال بالاس برباعية نظيفة ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الذي أصبح على بعد خطوة واحدة من الريدز.

الهدف الذي أحرزه صلاح كان رقم 15 له داخل ملعب فريقه هذا الموسم، وهو الأعلى بين كل لاعبي فرق الدوري الإنجليزي، فلا يوجد أي لاعب آخر سجل أكثر من 10 أهداف داخل ملعب فريقه في موسم 2019-2020.

كما أن الهدف كان رقم 47 لصلاح على ملعب فريقه، أنفيلد، خلال المواسم الثلاثة الأخيرة بالدوري، وهو الرقم القياسي الذي يحمله رونالدو، حين سجل 47 هدفا بقميص مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد في مواسم 2006-2007 و2007-2008 و2008-2009.

ويمكن للدولي المصري تخطي رقم رونالدو بسهولة في حالة تسجيل أي هدف في المباريات السبعة المتبقية من الموسم.

ويدافع صلاح عن جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في الموسمين الأخيرين، إذ رفع رصيده من الأهداف إلى 17 هدفا ليحتل وصافة جدول هدافي المسابقة بفارق هدفين عن جيمي فاردي المتصدر.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، وبفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

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