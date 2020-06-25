كلوب يتغنى بطريقة تسجيل صلاح وصناعته لهدف ماني أمام كريستال بالاس

الخميس، 25 يونيو 2020 - 12:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح - كلوب

تغنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بما فعله نجم فريقه محمد صلاح في لقاء كريستال بالاس يوم الأربعاء.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في اكتساح ليفربول لكريستال بالاس برباعية نظيفة ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الذي أصبح على بعد خطوة واحدة من الريدز.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أهدافنا كانت رائعة، فالهدف الأول جاء من ركلة حرة استثنائية من ترينت ألكسندر أرنولد".

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وأضاف "أما الهدف الثاني فجاء بعد تمريرة رائعة من فابينيو وإنهاء مدهش من صلاح، قبل أن يسجل البرازيلي الهدف الثالث بنفسه، لقد أظهر لنا أنه يمكنه فعل ذلك من قبل، في لقاء مانشستر سيتي".

وتابع الألماني "لم نستسلم أو نتراخي بعد الهدف الثالث حتى سجلنا الهدف الرابع، يالها من تمريرة من صلاح إلى ساديو ماني الذي أنهى الهجمة بشكل استثنائي".

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 17 هدفا ليحتل وصافة جدول هدافي المسابقة، خلف جيمي فاردي المتصدر برصيد 19 هدفا، كما صنع هدفه السابع في المسابقة هذا الموسم.

لم يتوقف كلوب عن الإشادة بفريقه، وأوضح "كان هناك الكثير من الأشياء الجيدة حتى عندما لم نسجل، خاصة عندما شارك اللاعبين الصغار، ودخلوا أجواء المباراة سريعا وكاد بعضهم أن يسجل.. يا له من جنون".

وأتم كلوب "ستستمر هذه المباراة في ذهني لفترة طويلة، هذا الأداء الذي أريده دائما، علينا أن نظهر بهذا الشكل ضد كل منافس".

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا هذا الموسم، إذ يحتاج سقوط مانشستر سيتي أمام تشيلسي يوم الخميس ليتوج رسميا باللقب.

ويستعد ليفربول لملاقاة مانشستر سيتي في الجولة المقبلة، أما لاقتناص اللقب، في حالة فوز سيتي على تشيلسي، أو تأجيل الاحتفال باللقب رسميا لجولة أخرى.

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