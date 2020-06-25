تقرير: إيجواين يدعم صفوف يوفنتوس أمام ليتشي

الخميس، 25 يونيو 2020 - 12:04

كتب : FilGoal

جونزالو إيجوايين - يوفنتوس - أودينيزي - كأس إيطاليا

يدعم جونزالو إيجواين صفوف يوفنتوس في مباراة الفريق المقبلة أمام ليتشي.

ويلعب يوفنتوس أمام ليتشي مساء غد الجمعة ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

وكشف موقع توتو ميركاتو ويب عن تألق إيجوايين في تدريبات يوفنتوس أمس الأربعاء.

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وأوضح التقرير أن المهاجم الأرجنتيني من غير المتوقع أن يبدأ أساسيا لكن من المقرر أن يكون له دور خلال المباراة.

وحصل كريستيانو رونالدو وماتياس دي ليخت وباولو ديبالا وليوناردو بونوتشي ورودريجو بينتانكور على راحة أمس الأربعاء بسبب مشاركتهم 90 دقيقة.

وسمح ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق لمجموعة من اللاعبين الشباب بالتدرب مع الفريق الأول لاختيار العناصر المميزة لتدعيم الفريق.

وينفرد يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة بعد 27 جولة وبفارق أربع نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.

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