دايلي ميل: دفعة قوية لعملية بيع نيوكاسل.. الحكومة البريطانية تعلن عدم تدخلها

الخميس، 25 يونيو 2020 - 11:45

كتب : FilGoal

نادي نيوكاسل

أوضحت الحكومة البريطانية أنها لن تتدخل بأي شكل في عملية بيع نيوكاسل يونايتد التي ستتم قريبا وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقال التقرير إن سكرتيرة التجارة في الحكومة البريطانية ليز تراوس قد ردت على خطاب طالب بتدخل الحكومة لمنع عملية بيع النادي، أوضحت أن الأمر منوط فقط برابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة لن تتدخل بأي شكل إن تمت الموافقة.

وأضافت تراوس إلى أن شبكات البث غير القانونية أصبحت ممنوعة حاليا في السعودية وعملية البيع الحالية هي أمر تجاري يخص المنوطين به سواء نيوكاسل أو رابطة الدوري، و "الحكومة لن تتدخل في عمليات بيع أو شراء أندية كرة القدم".

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وكان أنجوس ماكنيل عضو البرلمان البريطاني عن الحزب القومي الاسكتلندي قد أرسل خطابا في وقت سابق إلى الحكومة البريطانية وسكرتير التجارة لوقف عملية بيع النادي.

وشهدت عملية البيع التي اقتربت كثيرا جدلا بسبب التحقيق الجاري بخرق حقوق البث للدوري الإنجليزي الممتاز.

في حين أن السلطات السعودية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية قد أصدرت بيانا في وقت سابق أصرت من خلاله أنها تمنع وتدين عمليات البث غير القانوني بل وأصدرت قانون عقوبات خاص ورادع لها.

وأوضح البيان أنه يستهدف حجب 231 موقعا يخرق حقوق الملكية الفكرية مع وجود رؤية وآلية لإغلاقهم نهائيا.

ولا يوجد إطار زمني محدد بعد لعملية إتمام بيع نيوكاسل يونايتد وتحويله من ملكية مايك آشلي إلى الشركة المدعومة من السعودية.

وأشارت صحف إنجليزية مثل دايلي ميل وميرور إلى أن نيوكاسل يونايتد قد يصبح واحدا من أفضل أندية الدوري الإنجليزي وأغناها لا سيما مع قدرته على الصرف أخيرا وضم الصفقات.

وربطت تقارير صحفية ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام السابق بتولي مهمة تدريب نيوكاسل حال إتمام عملية البيع.

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