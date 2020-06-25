تعرف على تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

وضع الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول اسمه في قائمة مسجلي الأهداف ضد كريستال بالاس، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي التي فاز بها الريدز 4-0 وسجل هدف ليفربول الثاني وصنع الرابع لزميله ساديو ماني.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام كريستال بالاس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.4 درجة من عشرة، كثاني أفضل لاعبي الريدز في اللقاء.

الأفضل في صفوف ليفربول كان فابينيو والذي حصل على متوسط تقييم بلغ 9 درجات من عشرة بعد صناعة هدف صلاح وتسجيل الهدف الثالث.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 17 هدفا في 31 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا هذا الموسم، إذ يحتاج سقوط مانشستر سيتي أمام تشيلسي يوم الخميس ليتوج رسميا باللقب.

ويستعد ليفربول لملاقاة مانشستر سيتي الخميس القادم في الجولة المقبلة من الدوري، أما لاقتناص اللقب بالفوز، في حالة انتصار سيتي على تشيلسي، أو تأجيل الاحتفال باللقب رسميا لجولة أخرى.

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