اتحاد الكرة يعلن مواعيد المسحة الثانية لأندية الدوري

كشف اتحاد كرة القدم المصري عن مواعيد إجراء المسحة الثانية لاكتشاف فيروس كورونا مبكرا بين أندية الدوري الممتاز والتي تبدأ غدا الجمعة.

ويأتي ذلك بعد ظهور نتائج المسحة الأولى طبقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذها الاتحاد ولجنته الطبية تمهيدا لاستئناف التدريبات وعودة المسابقات.

وكانت نتيجة المسحة الأولى لأندية الدوري الممتاز ظهور 11 حالة إيجابية بين الأندية وهم 5 حالات في فريق طنطا و 4 بـ إنبي وحالة لكل من المقاولون العرب والاتحاد السكندري.

وحدد الاتحاد المصري الأيام التالية للمسحة الثانية:

- يوم الجمعة لأندية الأهلي وحرس الحدود وطلائع الجيش ووادي دجلة والإنتاج الحربي

- يوم السبت لأندية سموحة والاتحاد السكندري وإنبي والمقاولون العرب.

- يوم الأحد لأندية المصري وطنطا.

وكان نادي بيراميدز أول الفرق التي أجرت المسحة الثانية وذلك مساء أمس الأربعاء ومن المقرر إعلان النتيجة مساء اليوم الخميس بعد سلبية المسحة الأولى.

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