تقرير: كيلليني يسعى للحاق بـ الدربي

يقترب جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس من العودة غلى الملاعب مرة أخرى وقد يكون الدربي أمام تورينو أول مبارياته.

جيورجيو كيلليني النادي : يوفنتوس يوفنتوس

ويغيب كيلليني منذ فترة طويلة بعد إصابة الركبة في أول الموسم قبل أن يعود قبل إيقاف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المؤكد غياب كيلليني عن مباراتي يوفنتوس المقبلتين أمام ليتشي وجنوى.

ويسعى مدافع يوفنتوس في اللحاق بمواجهة الدربي أمام تورينو يوم 4 يوليو المقبل.

وكشفت صحيفة كورييري دي تورينو أن كيلليني يخضع لتدريبات فردية لاستعادة لياقته من أجل العودة من جديد.

وأوضح التقرير أن اللاعب بات قريبا من خوض مباراة الدربي ولكن إن لم يحدث ذلك فسيعود بالتأكيد أمام ميلان بعدها بثلاثة أيام فقط.

وينفرد يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة بعد 27 جولة وبفارق أربع نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.

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