ستام يحكي: كيف علم برحيله عن يونايتد في محطة بنزين

تحدث ياب ستام نجم مانشستر يونايتد السابق عن طريقة رحيله عن مانشستر يونايتد والخلاف الذي تسبب في انضمامه إلى لاتسيو بين عشية وضحاها.

وقال ستام في حواره مع مجلة "فور فور تو": "في البداية، أخبرني فيرجسون ألا أقلق حول الأمر، لكن يوم الأربعاء صباح المباراة تم إخباري أن أتوجه للحديث معه في اليوم التالي، لم يكن سعيدا حول أمر ما".

وواصل "بعد المباراة، اتجهت للمنزل ثم عدت إلى مكتبه في الثامنة صباحا، لأنني كنت حريصا على حل الأزمة".

وتابع "قلت له، أنت تعلم ما الموجود في الكتاب، لا يوجد شيء سيء، لكنه استمر على موقفه أنه لم يكن سعيدا".

سير أليكس فيرجسون دخل في خلاف مع ستام حينما نشر اللاعب سيرته الذاتية عام 2001، لينتهي به المطاف بإبلاغ اللاعب برحيله عن النادي في مقابلة بمحطة بنزين.

واصل ستام قصته قائلا: "استبعدني من مباراة بلاكبيرن، وفي أحد الأيام اتصل بي وقال إنني لم أتواجد في قائمته بسبب مشاحنة الكتاب".

وتابع "شعر أن بإمكانه تهدئة الأمر إن لم ألعب، تحدثنا لبعض الوقت رغم أنه ولا محادثة منهم وصلت بنا إلى حد الرضا".

وأردف "بعد ذلك بأسبوع، كنت أقود نحو المنزل عائدا من التدريبات حينما اتصل بي وكيلي وأخبرني أنه سيتم بيعي، كنت متفاجئا وقلت له، ماذا؟ قال لي حدث الأمر وسيتواصلون معك بعد دقيقة".

واسترسل "بعد ذلك بلحظات تواصل معي فيرجسون وسألني أين أنا، كنا نعيش في نفس المنطقة، وطلب مني الانتظار حتى نتحدث سويا".

وأتم "اتجهت إلى محطة بنزين بالقرب من مركز تسوق وتقابلنا هناك، حينما وصل دخل إلى سيارتي وأخبرني أن النادي قد قبل عرضا من لاتسيو وفي غضون 24 ساعة سافرت إلى روما للانضمام إلى لاتسيو".

سير أليكس فيرجسون اعترف فيما بعد أنه ندم على بيع ستام، الذي لعب فيما بعد لأندية ميلان وأياكس قبل اعتزاله الكرة في 2007 والاتجاه إلى التدريب.

ستام لعب لمانشستر يونايتد في الفترة من يوليو 1998 وحتى أغسطس 2001 وفاز مع يونايتد بـ3 بطولات دوري إنجليزي ولقب كأس الاتحاد ودوري الأبطال وكأس الانتركونتيننتال.

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