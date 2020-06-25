النحاس: لم أطلب ضم لاعبين من الأهلي حتى الآن.. وهذه قصة المستثمر العربي لاحتراف طاهر

قال عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب إنه حتى الآن لم يطلب ضم لاعبين بالاسم من الأهلي في صفقة انتقال طاهر محمد طاهر للفريق الأحمر.

وواصل في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس "لم أطلب ضم لاعبين بالاسم حتى الآن".

وأكمل "نفكر أولا في كيفية الاستفادة المادية من الصفقة والتخطيط للمواسم المقبلة".

وعن حقيقة العرض الخارجي لضم طاهر قال: "هناك مستثمر عربي عرض على رئيس النادي محسن صلاح ضم لاعبا من الفريق ليحترف في البرازيل".

وواصل "العرض بشكل عام للاعب من المقاولون وليس لطاهر بشكل خاص".

وعن اجتماع مدربي الدوري في اتحاد الكرة يوم الأربعاء قال: "كان الحديث عن الدوري وكيفية عودته ومدة فترة الإعداد".

أما عن ظهور حالة إيجابية لفيروس كورونا في المقاولون قال: "كل شيء جيد والعزل سيكون لأسبوع ويوم السبت سيجري مسحة ثانية وإن جاءت سلبية فسيشارك في المران الإثنين المقبل".

وبسؤاله عن طموح المقاولون في الوسم قال: "المربع الذهبي والمشاركة إفريقيا الموسم المقبل".

ويحتل المقاولون المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري قبل توقف النشاط الكروي.

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