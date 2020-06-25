النحاس: لم أطلب ضم لاعبين من الأهلي حتى الآن.. وهذه قصة المستثمر العربي لاحتراف طاهر

الخميس، 25 يونيو 2020 - 00:50

كتب : FilGoal

عماد النحاس - الأهلي - المقاولون العرب

قال عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب إنه حتى الآن لم يطلب ضم لاعبين بالاسم من الأهلي في صفقة انتقال طاهر محمد طاهر للفريق الأحمر.

وواصل في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس "لم أطلب ضم لاعبين بالاسم حتى الآن".

وأكمل "نفكر أولا في كيفية الاستفادة المادية من الصفقة والتخطيط للمواسم المقبلة".

أخبار متعلقة
سلبية العينة الأولى للمسحة الطبية للاعبي المصري اتحاد الكرة عن انسحاب الزمالك من الدوري: حال وصول خطاب سنجتمع لاتخاذ الأنسب بيراميدز: نفاوض طاهر؟ أي لاعب مميز في الدوري هدف لنا ولكن

وعن حقيقة العرض الخارجي لضم طاهر قال: "هناك مستثمر عربي عرض على رئيس النادي محسن صلاح ضم لاعبا من الفريق ليحترف في البرازيل".

وواصل "العرض بشكل عام للاعب من المقاولون وليس لطاهر بشكل خاص".

وعن اجتماع مدربي الدوري في اتحاد الكرة يوم الأربعاء قال: "كان الحديث عن الدوري وكيفية عودته ومدة فترة الإعداد".

أما عن ظهور حالة إيجابية لفيروس كورونا في المقاولون قال: "كل شيء جيد والعزل سيكون لأسبوع ويوم السبت سيجري مسحة ثانية وإن جاءت سلبية فسيشارك في المران الإثنين المقبل".

وبسؤاله عن طموح المقاولون في الوسم قال: "المربع الذهبي والمشاركة إفريقيا الموسم المقبل".

ويحتل المقاولون المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري قبل توقف النشاط الكروي.

اقرأ أيضا

الزمالك يعلن عدم استكماله للدوري

المحمدي يخطف نقطة التعادل لأستون فيلا

مارسيال يكتب ما لم يحدث منذ 7 سنوات ويونايتد يقنع ويمتع

اتحاد الكرة يجتمع مع البدري

اتحاد الكرة: لا تراجع عن استكمال الدوري

عماد النحاس طاهر محمد المقاولون العرب الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تعرف على كل ما قيل في اجتماع مجلس إدارة الزمالك دقيقة | الدوري المصري
المزين لـ في الجول: 5 حالات إيجابية في نادي طنطا 10 دقيقة | الدوري المصري
زيدان: راموس كان يبحث عن هدف من ركلة ثابتة.. ونلعب لنجرب 21 دقيقة | أوروبا
النحاس: لم أطلب ضم لاعبين من الأهلي حتى الآن.. وهذه قصة المستثمر العربي لاحتراف طاهر 47 دقيقة | الدوري المصري
صدقي: اتحاد الكرة اقترح فتح القيد في آخر شهر من الموسم 56 دقيقة | الدوري المصري
أتالانتا يقدم هدية لـ يوفنتوس ويسقط لاتسيو بعودة مثيرة بعد 9 أشهر ساعة | أوروبا
سلبية العينة الأولى للمسحة الطبية للاعبي المصري ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة عن انسحاب الزمالك من الدوري: حال وصول خطاب سنجتمع لاتخاذ الأنسب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك