سلبية العينة الأولى للمسحة الطبية للاعبي المصري

ظهرت نتيجة العينة الأولى للمسحة الطبية التي خضع لها فريق المصري للكشف عن فيروس كورونا سلبية بالكامل.

وخضع لاعبو المصري والجهاز الفني والإداري للمسحة الطبية الأولى للكشف عن فيروس كورونا استعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية قبل عودة الدوري.

وأخطر محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، شادي السعدني طبيب النادي المصري بسلبية العينة بالكامل لجميع اللاعبين.

وكشف شادي السعدني لـFilGoal.com خضوع 50 فردا من النادي المصري للمسحة الطبية من بينهم اللاعبين والجهاز الفني والإداري وعمال الفريق.

على جانب آخر يدرس طارق العشري المدير الفني للمصري خوض مران الفريق في الأيام القليلة المقبلة.

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