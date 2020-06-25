اتحاد الكرة عن انسحاب الزمالك من الدوري: حال وصول خطاب سنجتمع لاتخاذ الأنسب

قال جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة إنه حتى الآن لم يصل لمجلس إدارة الجبلاية أي خطاب رسمي من الزمالك يفيد بانسحابه من الدوري.

وتحدث جمال محمد علي لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "قرأت خبر انسحاب الزمالك عبر وسائل الإعلام وتواصلت مع وليد العطار المدير التنفيذي وأكد لي عدم وصول أي خطاب رسمي من النادي".

وأضاف "حال وصول أي خطاب رسمي من الزمالك سيجتمع مجلس الإدارة لمناقشة الموقف".

وبسؤاله عن هل يتم تطبيق اللائحة على الزمالك أجاب "هناك لوائح بالطبع لكن مجلس الإدارة سيجتمع لاتخاذ القرار الأنسب ولا أستطيع اتخاذ أي قرار على الهواء مباشرة".

وأتم جمال محمد علي "اتمنى ألا ينسحب الزمالك ونعمل حاليا على إكمال الموسم الجاري والمقبل قبل الأولمبياد".

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك في وقت سابق قرار ناديه بعدم إكماله للموسم الجاري من الدوري. (طالع التفاصيل)

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