اللعنة مستمرة.. ساسولو يضرب إنتر في جوسيبي مياتزا بتعادل مثير

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 22:09

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر - ساسولو

فشل إنتر في الاقتراب من صدارة الدوري الإيطالي وخرج بتعادل بنتيجة 3-3 أمام ساسولو في الجولة الـ 27.

لا تزال لعنة ساسولو على ملعب جوسيبي مياتزا مستمرة، إنتر لا يعرف الفوز على ملعبه منذ الفوز بسباعية في 2014.

النيروفيردي يعرف كيفية الخروج منذ ذلك الحين بنتائج إيجابية ففاز في 3 وتعادل في 2 في 5 مواجهات على جوسيبي مياتزا.

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النيراتزوري ضمن الأقوى دفاعيا في إيطاليا لكنه أمام ساسولو تلقى 3 أهداف في الذهاب ومثلها في الإياب,

إنتر وصل رصيده إلى 58 نقطة بفارق 8 نقاط عن إنتر ليفشل في الاقتراب أكثر من الصدارة، بينما ظل ساسولو في المركز الـ 12 برصيد 33 نقطة.

إنتر بدأ اللقاء بعدة تغييرات خاصة في خط الوسط، إذ ظل روبرتو جاليارديني أساسيا في خطة كونتي بينما حل المخضرم بورخا فاليرو بدلا من نيكولو باريلا، وعلى مستوى الظهيرين بدأ فيكتور موسيس وكريستيانو بيراجي بدلا من أنطونيو كاندريفا وأشلي يونج على الترتيب.

وجاءت المفاجأة بجلوس الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدفا في المباراة السابقة ويبدأ التشيلي أليكسيس سانشيز بدلا منه.

وصف المباراة:

4 دقائق كانت كافية لأن يسجل فيرناندو كابوتو هدف التقدم للضيوف بعد بينية من فيليب ديوريسيتش ليسجل على يمين سمير هاندانوفيتش

الحارس السلوفيني خاض المباراة رقم 467 في الدوري الإيطالي محتلا المركز الـ 25 ضمن الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإيطالي.

وقبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول حصل ميلان شكرينار على ركلة جزاء نفذها البلجيكي روميلو لوكاكو وسجلها معلنا عن هدف التعادل.

هدف يحمل الرقم 19 للبلجيكي في الدوري الإيطالي ليصبح ثاني أفضل موسم بالدوريات الخمس الكبرى على المستوى التهديفي في مسابقة الدوري بعدما سجل 25 هدفا في موسم 2016-17 بقميص إيفرتون.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل الظهير كريستيانو بيراجي هدف التقدم لإنتر بعد تمريرة ثنائية مع أليكسيس سانشيز بتسديدة في أعلى الشباك.

الشوط الأول انتهى بتقدم إنتر ويبدو أن العُقدة ستُحل بعد 45 دقيقة.

ولكن كاد الإيطالي روبرتو جاليارديني أن يُنهى أحداث اللقاء بهدف ثالث لإنتر في الدقيقة 62 من متابعة لكرة مرتدة في يد الحارس ودون رقابة داخل الـ 6 ياردات والمرمى خالي سدد الكرة في القائم.

كلا الفريقين أجرى تغييراته الخمسة، وفي الدقيقة 80 حصل ساسولو على ركلة جزاء حولها القائد دومينكيو بيراردي لهدف التعادل.

وبعد 6 دقائق سجل بورخا فاليرو هدف إنتر الثالث بعد ركلة ثابتة نفذها أنطونيو كاندريفا مرت من الجميع ولم تجد سوى قدم الإسباني الذي أودعها في الشباك في الدقيقة 86.

ساسولو عاد ليضغط من أجل خطف التعادل، فتحقق لهم ما ارادوا بعد عرضية قوية لم تجد سوى المدافع جياجيانكومو مانجاني الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 89.

السلوفاكي ميلان شكرينيار زاد من مشاكل كونتي وإنتر بطرده في الدقيقة الثانية من الوقت البديل بعد عرقلة في منتصف الملعب حصل بها على بطاقة صفراء ثانية.

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