تشكيل ريال مدريد - بيل وهازارد أساسيان ضد مايوركا.. وراموس يقود الدفاع

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 21:02

كتب : FilGoal

هازارد - ريال مدريد - فالنسيا

دفع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بالثنائي جاريث بيل وإيدين هازارد في التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة ريال مايوركا.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويلعب ريال مدريد ضد مايوركا في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني في المباراة التي تقام بملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وعاد الثلاثي هازارد وبيل ولوكا مودريتش لتشكيل ريال مدريد الأساسي بعد غياب عن مواجهة ريال سوسيداد السابقة.

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كما يقود سيرجيو راموس دفاع ريال مدريد بشكل طبيعي بعدما غادر المباراة السابقة بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد بالكامل كالآتي

المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال – رافاييل فاران – سيرجيو راموس – فيرلاند ميندي.

الوسط: لوكا مودريتش – إيدين هازارد – فيدي فالفيردي.

الهجوم: جاريث بيل – كريم بنزيمة – فينسيوس جونيور.

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