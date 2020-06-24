ليدز يونايتد يزيل صورة أسامة بن لادن من المدرجات

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 20:03

كتب : FilGoal

أسامة بن لادن وكرة القدم

أزال نادي ليدز يونايتد الإنجليزي صورة أسامة بن لادن قائد تنظيم القاعدة من مدرجات ملعب إيلاند رود.

وسعت الأندية الأوروبية لتحفيز الجماهير عن طريق طبع صورهم ووضعها في المدرجات بمقابل مادي في ظل اللعب دون جماهير بسبب فيروس كورونا.

وتظهر صور المشجعين في مدرجات ملعب إيلاند رود مقابل 25 جنيها إسترلينيا.

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ولم يدرك نادي ليدز يونايتد أن أحدهم طبع صورة أسامة بن لادن ووضعه إياها في المدرجات إلا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فأن النادي أزال الصورة وبدأ التأكد من عدم وجود صور مسيئة أيضا.

وقال أحد المشجعين ساخرا من وجود صورة أسامة بن لادن بجواره في المدرجات: "شكرا ليدز يونايتد أنا الآن بجانب بن لادن".

One Leeds supporter noticed his 'crowdie' was placed right next to an image of Bin Laden

لم تعتد الكرة الأوروبية على خوض المباريات دون حضور جماهيري ربما عدا حال وجود عقوبة على فريق ما لذا فإن ما حدث بعد عودة النشاط جراء تفشي فيروس كورونا كان غريبا بالنسبة لهم.

وبالتالي بدأ التفكير في كيفية التغلب على غياب الجمهور وهناك فكرتين تم تنفيذهم بالفعل وأخرى مازال البحث خلف جدواها جاريا.

مثل صور مجسمة للجمهور في المدرجات أو استخدام تطبيق زوم ليتفاعل الجماهير مباشرة مع المباراة من أرضية الملعب أو الاستعانة بأصوات الجماهير في لعبة FIFA 20 ووضعها في الملاعب (طالع التفاصيل).

وينافس ليدز يونايتد تحت قيادة مدربه مارسيلو بيلسا على التأهل للدوري الإنجليزي، إذ يحل ثانيا خلف وست بروميتش ألبيون بفارق الأهداف برصيد 71 نقطة.

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