تشكيل إنتر - خط وسط جديد أمام ساسولو لأجل فوز غائب من 2014

يبدأ أنطونيو كونتي مدرب إنتر مواجهة ساسولو بخط وسط جديد ودون لاوتارو مارتينيز في الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي.

كونتي قرر إجراء تغييرات في خط الوسط بالكامل عقب 3 أيام من مواجهة سامبدوريا في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 25 من الدوري والتي انتهت بالفوز 2-1.

ويظل روبرتو جاليارديني أساسيا في خطة كونتي بينما يحل المخضرم بورخا فاليرو بدلا من نيكولو باريلا، وعلى مستوى الظهيرين يبدأ فيكتور موسيس وكريستيانو بيراجي بدلا من أنطونيو كاندريفا وأشلي يونج على الترتيب.

وتأتي المفاجأة بجلوس الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدفا في المباراة السابقة ويبدأ التشيلي أليكسيس سانشيز بدلا منه.

ويسعى إنتر للفوز على ساسولو لأول مرة على أرضية ملعب جوسيبي مياتزا منذ الفوز 7-0 في 2014.

النيراتزوري خسر 3 مرات منذ ذلك الحين وتعادل في مرة وحيدة.

وجاء تشكيل إنتر كالآتي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ميلان شكرنيار – أندريا رانوكيا - أليساندرو باستوني

الوسط: فيكتور موسيس - روبرتو جاليارديني - بورخا فاليرو – كريستيانو بيراجي

أمامهم: كريستيان إريكسن

الهجوم: روميلو لوكاكو – أليكسيس سانشيز

وعلى مقاعد البدلاء: دانييلي باديلي – دييجو جودين – دي فري – لاوتارو مارتينيز – أشلي يونج – كوادو أسامواه – نيكولو باريلا – أسبوسيتو – بيرولا – كريستيان أجومي – دامبروسيو – كاندريفا.

ويسعى إنتر للاقتراب أكثر من صراع الصدارة إذ يبتعد عن يوفنتوس المتصدر بفارق 9 نقاط قبل المباراة.

ويحتل النيراتزوري المركز الثالث برصيد 57 نقطة وأمامه لاتسيو الذي يلتقي أتالانتا في المركز الثاني برصيد 62 نقطة ثم يوفنتوس المتصدر برصيد 66 نقطة.

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