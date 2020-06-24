رئيس تورينو: لن أبيع بيلوتي

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 18:57

كتب : FilGoal

أندريا بيلوتي - جانلويجي دوناروما - ميلان - تورينو - الدوري الإيطالي

يسأل أوربانو كايرو رئيس نادي تورينو الإيطالي عن السبب الذي يجعله يفكر في بيع أندريا بيلوتي قائد الفريق.

كايرو رفض سبق له أن طلب 100 مليون يورو لبيع مهاجمه بعدما سجل 28 هدفافي موسم 2016-17.

المهاجم البالغ 26 عاما عاد ليتصدر عناوين الأغلفة في إيطاليا للرحيل عن التورو فرد كايرو قائلا: "لن أبيع بيلوتي، لماذا أفعل؟".

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وأضاف عبر "راديو راي" الإيطالية: "أنه مهاجم جيد للغاية لمنتخب إيطاليا، لذلك سأبقي علي، لقد رفضت عرضا ماليت كبيرا له ولم أندم على ذلك".

وأضاف "لم يأت أحدا بـ 100 مليون لضمه، وإلا كنت سأضطر إلى بيعه".

وأتم "لا أريد الحديث عن أرقام: هو ليس للبيع".

وقاد القائد أندريا بيلوتي تورينو للفوز الأول بعد 7 جولات منذ الفوز على بولونيا في يناير الماضي بهدف في الدقيقة 16 في شباك أودينيزي.

وصار بيلوتي ثاني لاعب يسجل أكثر من 10 أهداف في موسم واحد لخمس مواسم متتالية مع التورو، بعدما باولينو بيلوتشي الذي سجل في 7 مواسم متتالية مع الفريق.

المهاجم الإيطالي سجل الموسم الجاري 16 هدفا في جميع المسابقات منها 10 في الدوري الإيطالي.

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