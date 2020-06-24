تقرير: أتالانتا يقترب من ضم قائد يوفنتوس الشاب

يقترب أتالانتا من ضم سيميوني موراتوري لاعب وسط يوفنتوس الشاب بمقابل يترواح بين 7-8 مليون يورو.

ووفقا لشبكة "سكاي إيطاليا" وصحيفة "توتوسبورت" فأن الصفقة تمت ويُنتظر فقط أن يخضع الإيطالي البالغ 22 عاما للفحص الطبي لإتمام الانتقال.

وتدرج موراتوري في فئات شباب يوفنتوس وصار قائدا ولعب لفريق تحت 23 عاما في آخر موسمين.

ويستطيع موراتوري اللعب في مركز الوسط المدافع أيضا، وسبق له أن ظهر بقميص الفريق الأول أمام باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

كما تواجد على مقاعد البدلاء أثناء مواجهة السيدة العجوز لـ بولونيا في الدوري الإيطالي.

ويواصل يوفنتوس الاستفادة من عناصر فريق الشباب وتحقيق أرباح من بيعهم في الفترة الأخيرة بعد بيع ألبرتو تشيري إلى جنوى ورونلاندو ماندراجورا إلى أودينيزي وإيميليو أديرو إلى سامبدوريا وريكاردو أورسوليني إلى بولونيا بمقابل يصل إلى 80 مليون يورو.

كما أضاف موقع "فوتبول إيطاليا" أن قيمة اللاعب تصل إلى 125 ألف يورو عبر موقع "ترانسفير ماركت" وهو ما يُظهر مدى قدرة يوفنتوس على الاستفادة من بيع لاعبيه.

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