تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه أساسي والمحمدي على الدكة أمام نيوكاسل

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 18:15

كتب : FilGoal

أستون فيلا - ليستر سيتي تريزيجيه

يبدأ محمود حسن تريزيجيه في تشكيل أستون فيلا الأساسي أمام نيوكاسل في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي بينما يظل أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

الثنائي المصري منذ عودة الدوري الإنجليزي بدء على مقاعد البدلاء في مواجهتي شيفيلد يونايتد وتشيلسي على الترتيب، واليوم يحصل تريزيجيه على فرصة اللعب أساسيا.

وجاء تشكيل الفيلانز كالآتي:

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حراسة المرمى: أرويين نيدلاند

الدفاع: تريوين كونسا – أرزي كونسا – كورتني هاوس – مات تاجارت

الوسط: دوجلاس لويز - جون ماكجين – أنور الغازي

الهجوم: جاك جريليش – محمود تريزيجيه – مبوانا ساماتا

وعلى مقاعد البدلاء: بيبي رينا – أحمد المحمدي – نيل تايلر – مارفيلوس ناكامبا - هاروهان – يوتا – إنديانا فاسيليف – بورخا باستون - ديفيز

ويأمل الفيلانز في العودة من ملعب سان جيمس بارك بالنقاط الثلاثة للخروج من مثلث الهبوط إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة بينما يحتل نيوكاسل المركز الـ 13 برصيد 38 نقطة.

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