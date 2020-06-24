تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه أساسي والمحمدي على الدكة أمام نيوكاسل

يبدأ محمود حسن تريزيجيه في تشكيل أستون فيلا الأساسي أمام نيوكاسل في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي بينما يظل أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

الثنائي المصري منذ عودة الدوري الإنجليزي بدء على مقاعد البدلاء في مواجهتي شيفيلد يونايتد وتشيلسي على الترتيب، واليوم يحصل تريزيجيه على فرصة اللعب أساسيا.

وجاء تشكيل الفيلانز كالآتي:

حراسة المرمى: أرويين نيدلاند

الدفاع: تريوين كونسا – أرزي كونسا – كورتني هاوس – مات تاجارت

الوسط: دوجلاس لويز - جون ماكجين – أنور الغازي

الهجوم: جاك جريليش – محمود تريزيجيه – مبوانا ساماتا

وعلى مقاعد البدلاء: بيبي رينا – أحمد المحمدي – نيل تايلر – مارفيلوس ناكامبا - هاروهان – يوتا – إنديانا فاسيليف – بورخا باستون - ديفيز

🚨 𝐓 𝐄 𝐀 𝐌 𝐍 𝐄 𝐖 𝐒 🚨 Presented by @eToro, this is your Aston Villa team to face Newcastle United. 🟣#NEWAVL #AVFC pic.twitter.com/u7taikS4hO — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 24, 2020

ويأمل الفيلانز في العودة من ملعب سان جيمس بارك بالنقاط الثلاثة للخروج من مثلث الهبوط إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة بينما يحتل نيوكاسل المركز الـ 13 برصيد 38 نقطة.

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