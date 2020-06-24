تشكيل مانشستر يونايتد - بوجبا وفيرنانديش لأول مرة في وسط الشياطين الحمر أمام شيفيلد

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 18:07

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - بول بوجبا - مانشستر يونايتد

يقود لأول مرة الفرنسي بول بوجبا والبرتغالي برونو فيرنانديش خط وسط مانشستر يونايتد منذ بداية اللقاء عند مواجهة شيفيلد يونايتد في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

الشياطيم الحمر يأملون في تضييق الخناق على تشيلسي في صراع المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، وفي نفس الوقت إبعاد شيفيلد يونايتد عن المنافسة.

ويحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 46 نقطة بفارق 5 نقاط عن تشيلسي، ومتفوقين على شيفيلد الثامن بفارق نقطتين فقط.

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ويتشارك في الهجوم، الإنجليزي ماركوس راشفورد والفرنسي أنتوني مارسيال.

وجاء تشكيل يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – لوك شاو

الوسط: نيمانيا ماتيتش – بول بوجبا – برونو فيرنانديش

الهجوم: ماركوس راشفورد – أنتوني مارسيال - ماسون جرينوود

وعلى دكة البدلاء: سيرخيو روميرو - إريك بايلي – ويليامز – أندرياس بيريرا – فريد – جيمس – خوان ماتا – سكوت ماكتومناي – أوديون إيجالو

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