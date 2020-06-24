رئيس نادي القناة لـ في الجول: على اتحاد الكرة تحديد مصير الدوري.. هذا الغموض يسبب مشاكل

طلب عماد الخواجة رئيس مجلس إدارة نادي القناة من مسؤولي اتحاد الكرة ضرورة تحديد مصير دوري الدرجة الثانية بشكل رسمي.

ويحتل القناة المركز السابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة مع تبقي خمس جولات على نهاية المسابقة.

وقال رئيس القناة لـFilGoal.com: "استئناف مسابقة الدوري أمر صعب بالنسبة للأندية التي تحتاج لفترة إعداد طويلة لاستعادة القدرات الفنية والبدنية".

وواصل "يجب أن يقرر اتحاد الكرة إلغاء الدوري والإعلان عن موعد الموسم الجديد لتتمكن الأندية من تعديل أوضاعها وتقييم لاعبيها وتحديد الاحتياجات".

وأضاف "الأوضاع معلقة بالفريق شأنها شأن حالة الغموض المستمرة من قبل اتحاد الكرة والتي لم تتوصل لقرار بشأن المسابقة من عدمه"".

وشدد رئيس القناة "الغموض يلقي بظلاله على الالتزامات المالية بين الأندية واللاعبين".

وأتم عماد الخواجة حديثه "يجب أن يقيم اتحاد الكرة الأضرار التي ستحدث جراء عودة المسابقة وحتى حال قرار عودة المسابقة والذي أراه صعبا لكن يجب سرعة حسم الأمر بدلا من حالة الغموض الحالية".

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