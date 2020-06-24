بعد اجتماع المدربين - المزين: لم يتم مراعاة فارق الإمكانيات.. أبلغونا أن الدوري كل 72 ساعة

يرى أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يراعي فارق الإمكانيات المادية بين الأندية.

واجتمعت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بالمديرين الفنيين لفرق الدوري الممتاز أو من يمثلهم لمناقشة استئناف النشاط الرياضي من جديد تطبيقا لتعليمات رئاسة الوزراء.

وقال المزين عقب الاجتماع في تصريحات للصحفيين: "لم يتم مراعاة فارق الإمكانيات المادية بين الأندية".

وأضاف "ستكون هناك مشكلة إذا ظهر لاعب مصاب بالفيروس، فماذا سنفعل للبقية بالفريق؟".

وكان الاتحاد المصري قد أعلن عن إيجابية عينة 6 حالات بفيروس كورونا في الدوري المصري.

وتابع المزين "طلبنا شهر ونصف للإعداد حتى نجهز اللاعبين، لذلك من المستحيل اللعب يوم 25 يوليو".

وشدد المزين "مازلنا نرفض عودة الدوري ولكن نحن مع عودة النشاط الرياضي".

وأتم تصريحاته "لدينا صعوبات مادية ضخمة جدا، وفي ظل أزمة كورونا الدوري سيكون صعب وهناك قلق ونحن نعمل".

وأعلن وزير الشباب والرياضة ومجلس الوزراء أمس الثلاثاء عن عودة جميع المسابقات الرياضية للاستئناف من جديد بداية من أغسطس وأولها دوري كرة القدم.

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