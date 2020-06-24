رسميا - عمر جابر يمدد تعاقده مع بيراميدز حتى 2024

نجح نادي بيراميدز في تمديد تعاقد عمر جابر ظهير أيمن الفريق حتى عام 2024.

عمر جابر النادي : بيراميدز بيراميدز

وكشف بيراميدز أن استمرار عمر جابر يأتي في إطار سياسة النادي للحفاظ على قوام الفريق الأساسي والنجوم الكبار سعيا لمزيد من الاستقرار الفني.

ومدد عمر جابر تعاقده مع بيراميدز لموسمين ونصف الموسم بخلاف المدة المتبقية ليستمر في النادي حتى عام 2024.

وخاض عمر جابر الموسم الحالي 16 مباراة مع الفريق في الدوري الممتاز وسجل هدفا واحدا.

كما شارك جابر في 11 مباراة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية وسجل هدفا.

وكان بيراميدز قد وصل إلى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية في أول مشاركة قارية للفريق.

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