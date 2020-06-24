فرج عامر ينفي ظهور أي إصابات بـ كورونا في فريق سموحة

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 15:17

كتب : هاني العوضي

فرج عامر

نفى فرج عامر رئيس نادي سموحة ظهور أي حالات مصابة بفيروس كورونا في الفريق.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن ظهور 6 حالات إصابة بفيروس كورونا في الدوري المصري دون إعلان أسماء أندية.

وذلك قبل أن يعلن نادي الاتحاد السكندري عن ظهور حالة ضمن صفوف الفريق، وإنبي عن 4 حالات بينهم لاعب بالفريق الأول آخر ناشيء.

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وقال فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: "لم تظهر أي حالة إصابة بفيروس كورونا في جميع مسحات نادي سموحة".

وأضاف "نتيجة جميع المسحات التي أجرها الاتحاد المصري للاعبين ومدربين وإداريين وعمال جاءت سلبية".

وأتم "أي معلومات غير ذلك مغلوطة وغير صحيحة".

اتحاد الكرة أعلن اليوم الأربعاء، اكتشاف 6 حالات إصابة بـ كورونا، ضمن مسحات اليوم الثاني لأندية الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

FilGoal.com كشف عن هوية الأندية التي ظهر بها حالات إيجابية. (طالع التفاصيل)

وكان مدربو الدوري قد عقدوا اجتماعا اليوم الأربعاء مع اتحاد الكرة، لمناقشة مصير الدوري المصري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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