بعد اجتماع المدربين – طولان: ما زلت عند رأيي بإلغاء الدوري.. واقترحنا تأخير موعد الاستئناف

كشف حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي عن عدم تغير وجهة نظره حيال بطولة الدوري بعد اجتماع المدربين مع اتحاد الكرة اليوم الأربعاء.

وقال طولان في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع: "رغم الجلسة، لكن قراري ثابت. لسنا متعجلين لأي شيء. إلغاء الموسم الجاري، وبدء موسم جديد بعد فترة".

وأضاف "كـ نادي، أنا مُلتزم بقرار اتحاد الكرة، رغم قراري الشخصي الرافض للعودة".

وواصل "الأعداد في تزايد مستمر يوميا، ولا أجد مبررا لعودة المسابقة الآن".

طولان أكمل "من الطبيعي ظهور إصابات بين اللاعبين، كان هذا متوقعا".

وأتم "الأندية اقترحت على الاتحاد، تأخير انطلاق الدوري ليوم ١٥ أغسطس المقبل حتى نستعد بشكل جيد".

اتحاد الكرة أعلن اليوم الأربعاء، اكتشاف 6 حالات إصابة بـ كورونا، ضمن مسحات اليوم الثاني لأندية الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

FilGoal.com كشف عن هوية الأندية التي ظهر بها حالات إيجابية. (طالع التفاصيل)

وكان مدربو الدوري قد عقدوا اجتماعا اليوم الأربعاء مع اتحاد الكرة، لمناقشة مصير الدوري المصري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم .

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة .

أما إنبي فيحتل المركز السابع في الدوري بـ25 نقطة.

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