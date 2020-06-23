طبيب المصري لـ في الجول: أجرينا المسحة الأولى للفريق.. شيء واحد يفصلنا عن العودة للمران

كشف شادي السعدني طبيب المصري عن إجراء الفريق البورسعيدي اليوم الثلاثاء للمسحة الأولية لاختبار فيروس كورونا تمهيدا للعودة إلى المران.

وقال طبيب المصري لـFilGoal.com: "أجرينا صباح اليوم المسحة على جميع اللاعبين والجهاز الفني ومن لهم تعامل مع قطاع كرة القدم".

وواصل "نتواصل مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة بصفة مستمرة ولدينا مسحة أخرى وإذا جاءت النتائج سلبية سنبدأ في خوض المران".

وأضاف "الفحوصات التي أجريناها من جانبنا الأسبوع الماضي جاءت نتيجتها مطمئنة ولا يوجد أي أعراض على أي لاعب".

وأتم طبيب المصري حديثه "كذلك أوزان اللاعبين جيدة وأبرز لاعب فقد من وزنه هو حسين رجب".

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