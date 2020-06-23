سكاي: الاتفاق تم.. أرتور من برشلونة إلى يوفنتوس

الاتفاق تم بين يوفنتوس وبرشلونة، وسينتقل اللاعب البرازيلي أرتور ميلو من الفريق الإسباني إلى الإيطالي.

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وكشفت شبكة أخبار "سكاي" الإيطالية أن نادي يوفنتوس اتفق بالفعل مع برشلونة على التعاقد مع أرتور ليكون لاعبا ضمن صفوفه في الموسم المقبل.

وذكرت سكاي أن قيمة انتقال أرتور من برشلونة إلى يوفنتوس ستكون 80 مليون يورو.

وعلى الرغم من أن أرتور لا يريد مغادرة برشلونة وأخبر ناديه بذلك قبل شهور، إلا أن يوفنتوس أصبح قريبا للغاية من التعاقد معه بشكل نهائي.

ويريد ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس تكوين خط وسط يشبه ما كان عليه مع تشيلسي في وجود جورجينيو.

لذلك طلب التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي وضمه لحامل لقب الدوري الإيطالي.

وعرض يوفنتوس راتب سنوي على أرتور يبلغ 5 ملايين يورو وهو أكبر من قيمة عقده مع برشلونة.

وزعمت سكاي أيضا أن برشلونة ويوفنتوس يريدان إنهاء هذه الصفقة والإعلان عنها رسميا قبل 30 يونيو الجاري.

أرتور ميلو البالغ من العمر 23 عاما انضم لصفوف برشلونة عام 2018 قادما من جريميو البرازيلي.

ولعب مع برشلونة في مختلف البطولات 120 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

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