كلوب: صلاح جاهز لمواجهة كريستال بالاس

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 16:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - تشيلسي

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن محمد صلاح نجم الفريق جاهز لمباراة كريستال بالاس يوم الأربعاء.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "صلاح وأندي روبرتسون جاهزان للمشاركة في لقاء كريستال بالاس".

وأضاف "لقد تدرب صلاح يوم الإثنين بشكل طبيعي، ولذلك أصبح جاهزا للمواجهة، وروبرتسون كذلك".

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وكان الدولي المصري قد جلس على مقاعد البدلاء في لقاء إيفرتون يوم الأحد بعد تعافيه من الإصابة قبل أيام في تدريبات الريدز.

وواصل كلوب "سنتفقد خدمات جيمس ميلنر وجويل ماتيب في هذه المباراة".

عجلة الدوري الإنجليزي عادت للدوران يوم 17 يونيو الجاري بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويحل كريستال بالاس ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد.

ويتصدر زملاء صلاح البطولة بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي ويتبقى لهم 8 مباريات، ويحتاج ليفربول إلى 5 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.

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