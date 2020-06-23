الإسماعيلي يكشف سبب عدم تحديد موعد لإجراء المسحة الطبية

أوضح مصدر مسؤول في الإسماعيلي سبب عدم تحديد موعد لإجراء مسحة طبية للاعبي الفريق استعداد للعودة للتدريبات.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "عدم القدرة على تجميع كل اللاعبين كان سببا في عدم تحديد موعد لعمل مسحة للفريق".

وتابع "نعمل للحصول على موعد لإجراء المسحه فى الأسبوع القادم".

وأكمل "لدينا مشكلات وأزمات سبق وتحدث عنها رئيس النادى حول وجود أزمة مالي بالإضافة لعدم معرفة موعد لعودة اللاعبين الأجانب".

وأضاف "الإسماعيلى له 5 أجانب متواجدين ببلادهم وبالتالى يحتاج معرفة موعد إعادتهم ومشاركتهم فى الاستعدادات لأنهم يشكلون جزءا كبيرا من قوة الفريق".

وأتم "نريد أن بدأ التدريبات ولكن لابد من الحفاظ على أرواح البشر في الأهم، وهذا أمر يتطلب توفير الأموال بجانب استكمال قوة الفريق".

وكان تامر مرسي نائب رئيس النادي قد تسائل سابقا عبر FilGoal.com: "متى يعود المحترفون، هل فى الأول من يوليو ولو افترضنا عودتهم لو فتحت بلادهم خطوطها الجوية فسوف يحتاجون لأسبوعين حجر صحى ثم ينضموا للاستعدادات فكيف يخوضون اللقاءات فى الموعد المحدد فى 25 يوليو المقبل؟" (طالع التفاصيل).

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النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بـ22 نقطة.

وكانت اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد تعاقدت مع شركة للقيام بالمسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لفرق الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي. (طالع التفاصيل)

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