الإسماعيلي: نحتاج إلى موارد مالية كبيرة.. وكيف يخوض المحترفون المباريات في 25 يونيو؟

أوضح تامر موسى عضو مجلس إدارة الإسماعيلي أنه عرض على مسئولي اتحاد كرة القدم عددا من الأزمات والمشاكل التى تصادف ناديه.

وقال تامر لـ FilGoal.com: "نعاني من أزمات مالية وهناك تكلفة كبيرة أكبر من طاقتنا عند انطلاق المسابقه رسميا".

وأكمل "النادي سيكون مُطالب بتوفير العديد من الأدوات لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأيضا مطالبين مثل غيرنا من الأندية بتوفير وسيلة انتقال أخرى بجانب ما يمتلكه النادي لتنفيذ إجراء التباعد بالإضافة إلى توفير غرف مضاعفة فى الفنادق للإقامة استعدادا للمباريات لتنفيذ إجراء تواجد لاعب واحد فى كل غرفة".

وأوضح "كل هذه الأمور تحتاج إلى موارد مالية كبيرة لا تتوافر لنا كنادٍ شعبى".

وتساءل "كيف نتعامل مع اللاعبين الأجانب المتواجدين بالخارج وأربعة منهم أساسيين بالفريق ونحتاجهم".

وأضاف "متى يعودوا هل فى الأول من يوليو ولو افترضنا عودتهم لو فتحت بلادهم خطوطها الجوية فسوف يحتاجون لأسبوعين حجر صحى ثم ينضموا للاستعدادات فكيف يخوضون اللقاءات فى الموعد المحدد فى 25 يوليو المقبل؟".

وتابع "أبلغنا مسؤولو اتحاد الكره أننا لم نقابل المسؤولين بالدولة ولهذا لابد أن تصل تلك المعاناة لهم من أجل الوصول إلى حلول قبل بدايه المباريات الرسمية".

وأشار "مسؤولو الاتحاد وعدوا بتوصيل رؤيتنا وغيرها من الرؤى مع تنفيذ ما يمكن أن يقوموا به للمساهمة فى حل هذه الأزمات قدر استطاعتهم".

وأتم "نحن مع الدولة ورؤيتها ولكن لابد من توضيح الأمور حتى لا تحدث كوارث فى حالة إصابة لاعب محلي أو أجنبي، فهم فى النهاية مسؤولية كبيرة ويجب توفير حماية لهم".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم .

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة .

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