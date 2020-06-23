مجلس الوزراء: عودة الدوري قرار الدولة.. وقد قررت استئنافه

أكد نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، على عودة الدوري المصري لكرة القدم بقرار من الدولة.

وصرّح سعد عبر صدى البلد اليوم الثلاثاء: "رئيس الوزراء كان واضحا جدا في حديثه اليوم بشأن قرار عودة المسابقات الرياضية".

وأوضح: "عودة المسابقات الرياضية قرار دولة، ويأتي في مقدمتها دوري كرة القدم المصري".

وشدد: "دعوني أقولها بعبارات واضحة: عودة الدوري المصري قرار دولة، والدولة قررت عودة النشاط".

وأكد في نهاية حديثه: "الدولة قررت بالفعل عودة المسابقات".

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وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد صرّح صباح اليوم الثلاثاء:

"وزير الشباب والرياضة كان أعلن كل الإجراءات الزمنية الخاصة بعودة الأنشطة الرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب".

وتابع "سيعرض وزير الرياضة بالتفصيل كل الخطط من أجل عودة الأنشطة الرياضية المختلفة والدوري المصري أيضا وكل المنافسات الخاصة بالاتحادات الرياضية طبقا لإعلان الدولة عودة هذه الأنشطة".

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