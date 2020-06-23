بعد إصابته أمام بيرنلي.. سيتي يعلن سفر أجويرو إلى برشلونة لإجراء فحص طبي

أعلن نادي مانشستر سيتي سفر مهاجمه سيرجيو أجويرو إلى برشلونة للخضوع لفحوصات طبية لمعرفة مدى الإصابة التي تعرض لها في ركبته.

سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وتعرض أجويرو إلى إصابة في الركبة خلال مواجهة بيرنلي أمس الإثنين في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز سيتي بخماسية دون رد.

وكشف سيتي عن سفر أجويرو إلى برشلونة اليوم الإثنين من أجل إجراء فحوصات طبية على ركبته لمعرفة مدى إصابته.

وكتب أجويرو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أكدت الفحوصات الأولية إصابتي في الركبة اليسرى، إنه خب مؤسف ولكني في حالة معنوية جيدة لمواجهة كل شيء والعودة بأفضل طريقة ممكنة، شكرا لكم جميعا".

وتشير بعض التقارير الصحفية الإنجليزية إلى أن غياب أجويرو بسبب هذه الإصابة سيستمر لنهاية الموسم الجاري.

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