إنسيني يعوض مشجعا لـ نابولي سُرق أثناء احتفالات لقب كأس إيطاليا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 18:52

كتب : FilGoal

لورينزو إينسيني - نابولي - كأس إيطاليا

أهدى لورينزو إنسيني قائد نابولي الإيطالي دراجة نارية إلى مشجع الفريق عقب سرقة الدراجة الخاصة به أثناء الاحتفالات بلقب كأس إيطاليا.

نابولي تُوج باللقب على حساب يوفنتوس في المباراة النهائية بركلات الترجيح محققا اللقب الأول منذ 2014-15 (طالع التفاصيل).

وأثناء الاحتفالات صورت الكاميرات سرقة دراجة السائق والذي يُدعى سالفاتوري أثناء توصيل الطلبات للمنازل في المدينة الجنوبية.

أخبار متعلقة
إنسيني يعوض مشجعا لـ نابولي سُرق أثناء احتفالات لقب كأس إيطاليا ساري: 180 دقيقة دون أهداف؟ أمر غير اعتيادي وفريد.. افتقدنا الحدة الهجومية أمام نابولي نابولي يتفوق على يوفنتوس.. البارتينوبي بطل كأس إيطاليا للمرة السادسة ميرتينز يوضح سبب قراره بتجديد تعاقده مع نابولي قبل نهائي كأس إيطاليا

وسمع الجناح الإيطالي القصة وأهدى سالفاتوري دراجة أخرى تعويضا عما حدث له.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا" فأن مشجع نابولي سجل رسالة قصيرة شكر فيها قائد الفريق وتمنى مقابلته شخصيا لشكره.

نابولي حصد اللقب بعدما انتهى الوقت الأصلي بدون أهداف، وحسمت ركلات الترجيح اللقب السادس في تاريخه بالكأس بعد 1962 و1976 و1987 و2012 و2014.

لقب هو الأول الذي يدخل خزائن النادي الجنوبي منذ الفوز بالسوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس أيضا في 2014 وحُسم بركلات الترجيح.

الابتسامة الأولى لـ جينارو جاتوزو جاءت بعد أشهر من المعاناة عقب وفاة شقيقته والتشكيك في قدراته الفنية على قيادة نابولي بعد تجربة ميلان.

المدرب الإيطالي يحمل ذكرى سلبية على ملعب الأولمبيكو عندما خسر من يوفنتوس في الموسم قبل الماضي 4-0 لكنه عاد وفاز باللقب الأول في مسيرته التدريبية اليوم.

بينما خسر ساري فرصة حصد اللقب الثاني لـ يوفنتوس، خسر من لاتسيو في السوبر الإيطالي واليوم يسقط أمام نابولي فريقه السابق والذي قاده 3 سنوات دون تحقيق ألقاب.

الأرض المحايدة أنصفت نابولي للمرة الثالثة أمام يوفنتوس، فالتقى الفريقان سابقا 3 مرات على أرض محايدة، يوفنتوس فاز في سوبر إيطاليا 2012-13 فيما فاز نابولي بكأس إيطاليا 2011-12 وسوبر إيطاليا 2014-15.

اقرأ أيضا

حوار في الجول – الدرع يتحدث

تصريحات مقلقة من جوارديولا عن أجويرو

تطور هام في صفقة انتقال طاهر للأهلي

عبد الحفيظ: اتجاه لعودة ثنائي الأهلي المعار

أول فريق يستأنف التدريبات في مصر

نابولي إينسيني كأس إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مورينيو: ما حدث لـ وست هام ضدنا ليس عادلا.. وسعدت بشيء واحد في مباراتينا 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميدو: تجربة المقاصة كانت قاسية.. ولست أفضل من أنشيلوتي ومورينيو 26 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر سيتيين: الفوز هو هدفنا الأهم.. وسعيد بما قدمناه في الشوط الثاني 27 دقيقة | أوروبا
ميدو: الأهلي الأكثر تضررا فنيا واقتصاديا حال إلغاء الدوري.. ويستحق الفوز باللقب ولكن 34 دقيقة | الدوري المصري
رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: 5 أندية عيناتهم سلبية.. والزمالك لم يرسل حتى الآن موعد فحوصاته 51 دقيقة | الدوري المصري
برشلونة يروّض أسود بلباو أخيرا ويتشبث بلقب الدوري ساعة | أوروبا
وكيل أزارو: اللاعب لم يصب بكورونا.. والاتفاق يريد ضمه نهائيا ساعة | مصر
جوزيه جوميز: خسرت فرصة تدريب الأهلي.. ومن الممكن أن يلعب مصطفى فتحي مع ماريتمو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 3 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا 4 الأهلي يعلن رسميا نهاية علاقته بـ حسام عاشور
قد ينال إعجابك