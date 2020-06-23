إنسيني يعوض مشجعا لـ نابولي سُرق أثناء احتفالات لقب كأس إيطاليا

أهدى لورينزو إنسيني قائد نابولي الإيطالي دراجة نارية إلى مشجع الفريق عقب سرقة الدراجة الخاصة به أثناء الاحتفالات بلقب كأس إيطاليا.

نابولي تُوج باللقب على حساب يوفنتوس في المباراة النهائية بركلات الترجيح محققا اللقب الأول منذ 2014-15 (طالع التفاصيل).

وأثناء الاحتفالات صورت الكاميرات سرقة دراجة السائق والذي يُدعى سالفاتوري أثناء توصيل الطلبات للمنازل في المدينة الجنوبية.

وسمع الجناح الإيطالي القصة وأهدى سالفاتوري دراجة أخرى تعويضا عما حدث له.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا" فأن مشجع نابولي سجل رسالة قصيرة شكر فيها قائد الفريق وتمنى مقابلته شخصيا لشكره.

نابولي حصد اللقب بعدما انتهى الوقت الأصلي بدون أهداف، وحسمت ركلات الترجيح اللقب السادس في تاريخه بالكأس بعد 1962 و1976 و1987 و2012 و2014.







































لقب هو الأول الذي يدخل خزائن النادي الجنوبي منذ الفوز بالسوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس أيضا في 2014 وحُسم بركلات الترجيح.

الابتسامة الأولى لـ جينارو جاتوزو جاءت بعد أشهر من المعاناة عقب وفاة شقيقته والتشكيك في قدراته الفنية على قيادة نابولي بعد تجربة ميلان.

المدرب الإيطالي يحمل ذكرى سلبية على ملعب الأولمبيكو عندما خسر من يوفنتوس في الموسم قبل الماضي 4-0 لكنه عاد وفاز باللقب الأول في مسيرته التدريبية اليوم.

بينما خسر ساري فرصة حصد اللقب الثاني لـ يوفنتوس، خسر من لاتسيو في السوبر الإيطالي واليوم يسقط أمام نابولي فريقه السابق والذي قاده 3 سنوات دون تحقيق ألقاب.

الأرض المحايدة أنصفت نابولي للمرة الثالثة أمام يوفنتوس، فالتقى الفريقان سابقا 3 مرات على أرض محايدة، يوفنتوس فاز في سوبر إيطاليا 2012-13 فيما فاز نابولي بكأس إيطاليا 2011-12 وسوبر إيطاليا 2014-15.

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