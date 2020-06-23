فودين: قدمت أفضل مبارياتي أمام بيرنلي.. وأتمنى بقاء سيلفا

وصف فيل فودين لاعب مانشستر سيتي أن ما قدمه مع فريقه خلال انتصاره على بيرنلي بخماسية دون رد، هو الأداء الأفضل له حتى الآن.

فيليب فودين النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

فودين لم يخيب ظن بيب جوارديولا الذي أشركه بشكل أساسي، وقاد سيتي للفوز الكبير بعدما سجل هدفين، ليتم اختياره رجل المباراة.

وقال فودين في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أعتقد أنها أفضل مباراة لي بقميص سيتي، لأكون صادقا أتعلم كل يوم".

وأضاف "أعلم أن الطريق أمامي طويل جدا، لذلك أنا سعيد عندما أقدم عرضا مثل هذا، أنا سعيد حقا".

وتابع فودين "من الجيد دائما أن ألعب دورا حيويا وأسجل الأهداف وأنا أستمتع بكرة القدم".

خماسية سيتي سجلها فودين هدفين ورياض محرز هدفين، ودافيد سيلفا هدف.

وواصل "الشيء الأهم هو أننا سعداء بالحصول على هذه النتيجة العريضة، ونأمل أن نواصل على هذا المنوال في المباراة التالية".

واستمر "أعتقد أن تسجيلي الأهداف يعود إلى رغبة الفريق بأكمله في العمل بجد بعدما حظينا بفترة استراحة كبيرة".

وأوضح "نحن نعمل بجد، من الرائع أن أكون أحد أفراد هذا الفريق، أنا أستمتع بذلك"

وأبدى فودين إعجابه الشديد بدافيد سيلفا قائد الفريق، وبالتعاون الذي حدث بينهما خلال المباراة.

وشدد "أتمنى أن يمدد دافيد سيلفا عقده مع سيتي، فاللعب بجواره أمر مذهل، لا أريد أن أفكر في مسألة رحيله كثيرا".

وأتم فودين "إنه لاعب عظيم، وأسطورة النادي، ومن دواعي سروري اللعب معه".

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