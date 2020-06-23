اتحاد اليد في بيان رسمي: الالتزام بخطة العودة للتدريبات في يوليو وبدء المنافسات في أغسطس

كشف الاتحاد المصري لكرة اليد في بيان رسمي عن التزامه بالخطة الخاصة بعودة التدريبات الموضوعة للأندية والاتحادات بداية من شهر يوليو والمسابقات في أغسطس.

وجاء نص البيان كالآتي "في ضوء الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد مع الأندية بشأن مناقشة كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية المتعلقة باستئناف نشاط كرة اليد".

وأضاف "قد تقرر خلال الاجتماع الالتزام بالخطة الخاصة بعودة التدريبات الموضوعة للأندية والاتحادات بداية من شهر يوليو 2020 طبقا للكود المعتمد من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية".

وتابع "وفي ضوء قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومراعاة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم للرجال 2021".

وأتم "وكذلك الالتزام ببدء المنافسات بداية من شهر أغسطس 2020".

وكان هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قد أوضح في تصريحات تليفزيونية أمس الإثنين أنه تقرر إلغاء الموسم الجاري مع انطلاق الموسم الجديد في منتصف أغسطس.

وعن سر إلغاء الموسم قال نصر: "ليس القلق من كورونا، لكن من أجل التجهيز لبطولة العالم 2021 المقامة في مصر، المدير الفني للمنتخب يرى أن العودة على مباريات مصيرية بعد غياب 4 أشهر خطر على سلامة اللاعبين".

وتابع "ذلك بالإضافة لرغبة الأندية بالأغلبية على إلغاء الموسم الجاري، لكننا ملتزمون بقرار الدولة ويستأنف النشاط في منتصف أغسطس".

وكان خالد فتحي رئيس لجنة التسويق بالاتحاد المصري لليد قد أوضح أن هناك 4 أسباب دفعت الاتحاد لإلغاء الموسم الجاري. (من هنا)

وحدد رئيس لجنة التسويق الفترة من 21 إلى 24 يوليو لفترة القيد للأندية على أن يبدأ الموسم الجديد في منتصف أغسطس.

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