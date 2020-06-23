رئيس لجنة التسويق باتحاد اليد: 4 أسباب لإلغاء المسابقات الجارية.. والأندية تتحمل مسحات اللاعبين

كشف خالد فتحي رئيس لجنة التسويق بالاتحاد المصري لكرة اليد عن 4 أسباب لإلغاء مسابقات الموسم الجديد، وحدد 15 أغسطس موعدا لانطلاق الموسم الجديد.

وقال فتحي لقناة أون تايم سبورتس 2: "اتخذنا قرار إلغاء الموسم الحالي لأربعة أسباب".

وأوضح رئيس لجنة التسويق "السبب الأول هو اقتراح المدير الفني الإسباني لمنتخب مصر".

وتابع "طالب المدير الفني بإلغاء الموسم حتى لا يعود اللاعبون بعد فترة الغياب الطويلة على مباريات مصيرية فتحدث إصابات خطيرة ونحن نجهز لكأس العالم".

وتستعد مصر لاستضافة كأس العالم في يناير 2021 والمقرر إقامتها بحضور جماهيري.

وأضاف فتحي "وجدنا أنه ليس من المنطقي أن يلعب بعض اللاعبين مع فريق وبعد أقل من أسبوع يذهب للتدريب مع نادي جديد."

وكشف "نفتح باب القيد في 21 يوليو وحتى يوم 24 من الشهر نفسه ويبدأ الموسم في منتصف أغسطس".

وتابع رئيس لجنة التسويق "السبب الثالث أيضا هو رغبة الأندية بالأغلبية باستثناء نادي واحد في عدم استكمال المسابقة".

وأخيرا أوضح رئيس لجنة التسويق "نريد منح الأندية مساحة أكبر من الوقت لإجراء مسحات".

وأتم تصريحاته "الأندية هي المسؤولة عن تكلفة المسحات الخاصة بلاعبيها، الاتحاد سيكون مسؤولا فقط عن مسحات لاعبي المنتخب وقت التجمعات".

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