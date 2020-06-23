رئيس الوزراء: وزير الرياضة سيعرض خطته لعودة الدوري

تحدث مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري عن عودة الأنشطة الرياضية خلال الفترة المقبلة، بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمره اليوم الثلاثاء: "وزير الشباب والرياضة كان أعلن كل الإجراءات الزمنية الخاصة بعودة الأنشطة الرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب".

وتابع "سيعرض وزير الرياضة بالتفصيل كل الخطط من أجل عودة الأنشطة الرياضية المختلفة والدوري المصري أيضا وكل المنافسات الخاصة بالاتحادات الرياضية طبقا لإعلان الدولة عودة هذه الأنشطة".

وكانت اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد تعاقدت مع شركة للقيام بالمسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لفرق الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي. (طالع التفاصيل)

وعقدت اللجنة الخماسية اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية بخصوص استئناف النشاط.

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