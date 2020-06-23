جوارديولا: سنحرص على تكريم سيلفا بأفضل طريقة ممكنة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 13:52

كتب : FilGoal

جوارديولا - ديفيد سيلفا

وعد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بتكريم دافيد سيلفا مايسترو خط الوسط بأفضل طريقة ممكنة.

النجم الإسباني ينتهي عقده مع سيتي بنهاية هذا الموسم وأعلن أن رحلته انتهت مع الفريق السماوي.

وقال جوارديولا عن دافيد سيلفا "حينما يكون ممكنا للناس أن يعودوا إلى ملعب الاتحاد، سنحرص على ألا يكون هناك مقعدا فارغا أثناء وداع هذه الأسطورة المذهلة".

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وأضاف في تصريحات لموقع ناديه "سيلفا، وجو هارت، وفينسينت كومباني، ويايا توريه، بابلو زاباليتا.. هؤلاء اللاعبين ارتقوا بالنادي إلى مستوى آخر، هم يستحقون ذلك".

وأشارت بعض التقارير هذا الشهر إلى أن بطل كأس العالم 2010 اقترب من الانتقال إلى الدحيل القطري، لكن النادي نفى ذلك.

وذكر النادي القطري في بيان "تؤكد ادارة نادي الدحيل ان خبر إنتقال دافيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي إلى فريق الدحيل غير صحيح، ونادي الدحيل لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب من الأساس".

وأضاف البيان "كانت وسائل الإعلام تداولت خلال الأيام السابقة خبر انتقال اللاعب للدحيل وهو خبر غير صحيح".

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