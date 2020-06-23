جوارديولا يسهب في الإشادة بفودين

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 11:44

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي

أسهب بيب جورديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في الإشادة بلاعبه الشاب فيل فودين الذي سجل هدفين في الفوز الكبير على بيرنلي.

فيليب فودين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وسحق سيتي ضيفه بيرنلي بخماسية دون رد في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي أقيمت بملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد لعبنا بشكل جيد أمام بيرنلي وكان الأداء جيدا وقويا خاصة في البداية".

أخبار متعلقة
فريق جديد يشارك؟ لا مشكلة.. مانشستر سيتي يسحق بيرنلي بخماسية تشكيل مانشستر سيتي - أجويرو أساسي.. و8 تغييرات من جوارديولا أمام بيرنلي مواعيد مباريات الإثنين 22 يونيو 2020 – مانشستر سيتي لتقليص الفارق.. ويوفنتوس لمصالحة جماهيره مدافع مانشستر سيتي يغادر المستشفى

وأضاف "اقتربنا خطوة جديدة من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، نحن قريبون جدا من التأهل".

وتابع "أنا سعيد من أجل فودين، أشعر أنه أفضل أداء له، مثالي".

وأكمل المدرب الإسباني "قلت في عدة مرات إن فودين لم يلعب بشكل سيء أبدا".

وواصل إشادته بلاعبه الشاب قائلا "أنا سعيد بشكل خاص بأدائه وسلوكه".

واستمر "فودين يستحق الدقائق التي لعبها، ليس فقط للهدفين ولكن لكل شيء، القتال، والطريقة التي يلعب بها".

وأتم "سيكون لاعبا حاسما في هذا النادي، لا يمكننا أن ننسى أنه يبلغ من العمر 20 عامًا فقط".

اقرأ أيضا

حوار في الجول – الدرع يتحدث

تصريحات مقلقة من جوارديولا عن أجويرو

تطور هام في صفقة انتقال طاهر للأهلي

عبد الحفيظ: اتجاه لعودة ثنائي الأهلي المعار

أول فريق يستأنف التدريبات في مصر

فودين جوارديولا مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ساري: نحاول الاستفادة من مهارات رونالدو وديبالا مع الحفاظ على جماعية يوفنتوس 14 دقيقة | أوروبا
زين الدين زيدان وكسر قاعدة مارادونا 17 دقيقة | أوروبا
بونوتشي: كان علينا الرد بالأفعال وليس بالكلام.. سنحقق أشياء رائعة إذا كنا الفريق الذي كان أمام بولونيا 17 دقيقة | أوروبا
حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في فحوصات الدوري الإنجليزي بعد العودة 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المصري لـ في الجول: نجري المسحة الثلاثاء.. ولابد من الدعم المالي حال عودة الدوري ساعة | الدوري المصري
جوارديولا يسهب في الإشادة بفودين ساعة | الدوري الإنجليزي
رسميا - يونايتد يجدد عقد ماكتوميناي ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: سلبية مسحات 6 أندية حتى الآن.. وموقف الزمالك ونادي مصر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 3 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا 4 الأهلي يعلن رسميا نهاية علاقته بـ حسام عاشور
قد ينال إعجابك