جوارديولا يسهب في الإشادة بفودين

أسهب بيب جورديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في الإشادة بلاعبه الشاب فيل فودين الذي سجل هدفين في الفوز الكبير على بيرنلي.

فيليب فودين النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وسحق سيتي ضيفه بيرنلي بخماسية دون رد في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي أقيمت بملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد لعبنا بشكل جيد أمام بيرنلي وكان الأداء جيدا وقويا خاصة في البداية".

وأضاف "اقتربنا خطوة جديدة من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، نحن قريبون جدا من التأهل".

وتابع "أنا سعيد من أجل فودين، أشعر أنه أفضل أداء له، مثالي".

وأكمل المدرب الإسباني "قلت في عدة مرات إن فودين لم يلعب بشكل سيء أبدا".

وواصل إشادته بلاعبه الشاب قائلا "أنا سعيد بشكل خاص بأدائه وسلوكه".

واستمر "فودين يستحق الدقائق التي لعبها، ليس فقط للهدفين ولكن لكل شيء، القتال، والطريقة التي يلعب بها".

وأتم "سيكون لاعبا حاسما في هذا النادي، لا يمكننا أن ننسى أنه يبلغ من العمر 20 عامًا فقط".

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