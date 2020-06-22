الزمالك في بيان رسمي: النادي أعطى درسا لن ينساه الجميع بخصوص موقفه من دوري اليد

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 17:49

كتب : إبراهيم رمضان

كرة يد - الزمالك - يد الزمالك

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا أكد فيه موقفه خلال الاجتماع الذي شهده الاتحاد المصري لكرة اليد مع الأندية برفضه استئناف المسابقة.

وكان الزمالك متصدرا لدوري اليد بفارق نقطتين عن الأهلي وقبل جولتين من النهاية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد اتخاذ القرار النهائي بعد اجتماعه غدا الثلاثاء بعد توصية 17 من أصل 18 نادي برفض الاستكمال.

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وجاء نص بيان الزمالك كالآتي: "أعطى مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور درسا لن ينساه الجميع بخصوص موقف النادي من دوري اليد".

وأضاف "رغم احتلال الزمالك المركز الأول في مسابقة الدوري التي لم يتبق بها سوى جولتين ويحسم اللقب، إلا أن مندوب النادي أكد أن الزمالك غير مزدوج الشخصية وطاب بعدم استمرار المسابقة كما حدث في دوري القدم".

وتابع "الأهم الحفاظ على أرواح اللاعبين والأجهزة الفنية، وهو ما أيدته جميع الأندية التي حضرت الاجتماع باستثناء الأهلي الذي صمم على استمرار المسابقة دون مراعاة للحفاظ على لاعبيه ولاعبي الأندية الأخرى من فيروس كورونا".

وشدد البيان "يؤكد الزمالك موقفه ويوضح الفارق بين إدارة تحافظ على أرواح اللاعبين وأخرى مستهترة".

واختتم البيان "يؤكد مرتضى منصور أن هذا الموقف درس لمن يريد أن يفهم ويهمه أرواح البشر ولمن فقد عقله ودرس لمن اهتم بالبيانات ودرس لمن أساء لسمعة وطنه ودرس لمن استولى على الساعات والدولارات والريالات".

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