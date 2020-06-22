طبيب الزمالك ينفي إصابة نجل محمد عبد الشافي بفيروس كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 19:14

كتب : إبراهيم رمضان أحمد شوقي صلاح

وادي دجلة - الزمالك

نفى محمد أسامة طبيب الزمالك الأنباء المتداولة عن إصابة نجل محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق بفيروس كورونا.

وكانت هناك أنباء متداولة عن إصابة نجل محمد عبد الشافي بالفيروس، وتضامن معه متابعوا مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك عبر الموقع الرسمي للنادي: "لا صحة لإصابة نجل محمد عبد الشافي بفيروس كورونا كما يشاع".

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وأضاف "أتواصل مع جميع اللاعبين بشكل يومي من أجل الاطمئنان على سلامتهم".

وتابع طبيب الزمالك "الصورة المنتشرة لطفل يخضع لفحوصات ليست لنجل محمد عبد الشافي".

وفي سياق آخر كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عدم خضوع لاعبي الفريق لإجراءات تحاليل فيروس كورونا.

وشدد منصور على أن قائد الفريق سيخرج ببيان رسمي ليعلن موقف اللاعبين من ذلك.

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