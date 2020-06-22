رئيس المقاولون: الزمالك لم يفاوضنا لضم طاهر.. وبند نضعه في تعاقده مع رحيله

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 23:51

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأوليمبي - طاهر محمد طاهر

قال محسن صلاح رئيس المقاولون العرب إن الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع ناديه لضم لاعب الفريق طاهر محمد طاهر.

وأوضح في حديثه عبر قناة "صدى البلد" اليوم الإثنين "الزمالك لم يدخل معنا في أي تفاوض مطلقا لضم طاهر".

وعبر قناة "أون تايم سبورتس" تحدث رئيس المقاولون قائلا: "لا أحب المزايدة، لم يجلس معي أي شخص لضم طاهر سوى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب".

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وأضاف "سنضع بندا في تعاقدنا عند رحيل طاهر نحصل بمقتضاه على نسبة من إعادة بيعه في المستقبل".

وأكمل "طاهر مازال صغير السن وعقليته مميزة ويفكر جيدا هو واجه سوء حظ فقط بالإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر وتكررت بعد إجرائه العملية وثم توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا لكنني أثق في قدرته على تجاوز كل ذلك والنجاح".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق طلب المقاولون من الأهلي الحصول على 40 مليون جنيه لانتقال اللاعب نهائيا مع إلغاء مبدأ الإعارة. (طالع التفاصيل)

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