فريق جديد يشارك؟ لا مشكلة.. مانشستر سيتي يسحق بيرنلي بخماسية

8 تغييرات دفعة واحدة أجراها جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة بيرنلي، والنتيجة هي الفوز بخماسية دون رد.

تغييرات في 8 مراكز دفعة واحدة عن تشكيل مانشستر سيتي في مباراة أرسنال، والاحتفاظ بلاعبين فقط بالإضافة إلى حارس المرمى هذا ما فعله جوارديولا.

وبهذا الفريق الجديد سحق ضيفه بيرنلي بخماسية دون رد في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي أقيمت بملعب الاتحاد.

ليصل مانشستر سيتي إلى النقطة 63 في المركز الثاني وبفارق 20 نقطة عن ليفربول المتصدر.

خماسية سيتي سجلها فيل فودين هدفين ورياض محرز هدفين، ودافيد سيلفا هدف.

وصف المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل يتكون من:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: جواو كانسيلو – فيرناندينيو – نيكولاس أوتاميندي – أولكساندر زينتشينكو .

الوسط: رودري – فيل فودين – دافيد سيلفا.

الهجوم: رياض محرز – أجويرو – بيرناردو سيلفا.

واحتفظ جوارديولا فقط بالثلاثي إيدرسون ودافيد سيلفا ورياض محرز من التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة أرسنال السابقة.

سيطر مانشستر سيتي على اللعب منذ انطلاق صافرة بداية المباراة وظل في محاولاته على مرمى بيرنلي حتى سجل فيل فودين الهدف الأول في الدقيقة 22 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية نفذها بيرناردو سيلفا قصيرة.

وواصل سيتي ضغطه على دفاع بيرنلي ليسجل رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعد مراوغة رائعة للاعبين من الدفاع ثم وضع الكرة في الشباك بقدمه اليمنى.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 45 بعد عرقلة سيرجيو أجويرو، تقدم محرز لتنفيذها ووضعها في الشباك بنجاح مسجلا هدفه الثاني والثالث لفريقه.

لكن أجويرو تعرض للإصابة وغادر الملعب وشارك بدلا منه جابريال جيسوس.

مع انطلاق الشوط الثاني أكمل مانشستر سيتي ضغطه على بيرنلي وسجل الإسباني المخضرم دافيد سيلفا الهدف الرابع بعد متابعة لعرضية بيرناردو.

وأجرى جوارديولا تبديلان دفعة واحدة بنزول كيفين دي بروين وإيمريك لابورت بدلا من محرز وفيرناندينيو.

وواصل الشاب فيل فودين تألقه وسجل الهدف الخامس في الدقيقة 63 بعد متابعة لتسديدة جيسوس.

وفي الدقائق الأخيرة دفع جوارديولا بالألماني ليوري ساني الذي شارك بدلا من نجم المباراة فيل فودين.

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