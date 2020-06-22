شبكة beIN تقرر عدم إذاعة مباريات الدوري الإيطالي

أعلنت شبكة قنوات beIN سبورتس عدم إذاعتها مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ونشرت الشبكة عبر حسابها الرسمي على (تويتر) أسباب القرار، وهي "لأسباب قانونية".

وأضاف حساب beIN "نحن نأسف في beIN على اتخاذ قرار بعدم بث مباريات Serie A (الدوري الإيطالي). نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا القرار".

"ولكن نأمل أن تستمروا في الاستمتاع بالمحتوى الرياضي المتميز والمشوق الذي نقدمه دائماً على قنواتنا".

لأسباب قانونية، نحن نأسف في beIN على اتخاذ قرار بعدم بث مباريات Serie A (الدوري الإيطالي). نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا القرار، ولكن نأمل أن تستمروا في الاستمتاع بالمحتوى الرياضي المتميز والمشوق الذي نقدمه دائماً على قنواتنا. pic.twitter.com/w4HwTrT9le — beIN MEDIA GROUP (@beINMEDIAGROUP) June 22, 2020

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، ويطارده لاتسيو بـ 62 نقطة، ثم إنتر بـ 57 نقطة.

وعادت منافسات الدوري الإيطالي للاستئناف من جديد، بعدما توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا.

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