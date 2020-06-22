إصابة عضو مجلس إدارة منتخب السويس بفيروس كورونا

أصيب أحمد حنفي عضو مجلس إدارة نادي منتخب السويس بفيروس كورونا، حسبما صرح لـ FilGoal.com.

وقال أحمد حنفي: "في الأيام الماضية كنت أعاني من ارتفاع في درجة الحرارة و"دور برد" بأعراض غير طبيعية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "قمت بإجراء تحاليل فيروس كورونا، والنتيجة جاءت إيجابية".

وتابع صاحب الـ 35 عاما "قمت بعزل نفسي منذ شعوري بالأعراض، والآن سأخضع لعزل منزلي لمدة 14 يوما".

وأكمل حديثه قائلا: "طالبت المحيطين بي خلال الفترة الماضية بعزل أنفسهم، ولم أذهب للنادي خلال الفترة الماضية".

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