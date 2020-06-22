إصابة عضو مجلس إدارة منتخب السويس بفيروس كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 17:58

كتب : رضا السنباطي

أحمد حنفي - عضو مجلس إدارة نادي منتخب السويس

أصيب أحمد حنفي عضو مجلس إدارة نادي منتخب السويس بفيروس كورونا، حسبما صرح لـ FilGoal.com.

وقال أحمد حنفي: "في الأيام الماضية كنت أعاني من ارتفاع في درجة الحرارة و"دور برد" بأعراض غير طبيعية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "قمت بإجراء تحاليل فيروس كورونا، والنتيجة جاءت إيجابية".

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وتابع صاحب الـ 35 عاما "قمت بعزل نفسي منذ شعوري بالأعراض، والآن سأخضع لعزل منزلي لمدة 14 يوما".

وأكمل حديثه قائلا: "طالبت المحيطين بي خلال الفترة الماضية بعزل أنفسهم، ولم أذهب للنادي خلال الفترة الماضية".

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