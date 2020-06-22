بوقرة مدربا لمنتخب الجزائر للمحليين

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 17:41

كتب : FilGoal

مجيد بوقرة - الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعيين مجيد بوقرة مدافع محاربو الصحراء السابق مديرا فنيا لمنتخب المحليين.

وتولى بوقرة المهمة الفنية لمنتخب المحليين من أجل الاستعداد للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية لذات الفئة والتي تستضيفها الجزائر عام 2022.

وجاء قرار تعيين بوقرة بعد التشاور بين خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر الوطني.

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وسيبدأ بوقرة مهام عمله بمتابعة جميع اللاعبين في الدوري الجزائري للمحترفين.

وبدأ بوقرة البالغ من العمر 37 عاما مسيرته التدريبية عام 2017 في الجهاز الفني المساعد لفريق الدحيل القطري.

ثم تولى منصب المدير الفني لفريق الفجيرة الإماراتي.

بوقرة أحد أساطير الجيل الذهبي لمنتخب الجزائر وشارك معه في كأس العالم مرتين في 2010 و2014.

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