في الدرجة الثانية – وسط تمسك بالإلغاء.. طرح حل الدورة المجمعة أو الجدارة الرياضية لحسم الصعود للممتاز

تمسكت أندية الدرجة الثانية بإلغاء الدوري الخاص بها، خلال اجتماعها مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة اليوم الإثنين.

وعلم FilGoal.com، من أكثر من مندوب للأندية التي حضرت الاجتماع، أنهم مازالوا متمسكين بموقفهم المنادي بالإلغاء بسبب الصعوبات المالية وتخوفا من فيروس كورونا، ولكن الاجتماع شهد طرح فكرتين لحسم الصعود للدوري الممتاز.

الفكرة الأولى، كانت إقامة دورة مجمعة تتكون من الفرق الأربعة الأولى لكل مجموعة من المجموعات الثلاثة، لتتكون الدورة من 12 فريقا، ويصعد الفرق الثلاثة الأولى للدوري الممتاز الموسم المقبل مباشرة.

كما تمت مناقشة مقترح إلغاء الدوري وتطبيق مبدأ الجدارة الرياضية لتحديد الفرق الثلاثة الصاعدة إلى الدوري الممتاز فى الموسم الجديد، بحيث يصعد المتصدرين في المجموعات الثلاث للدوري الممتاز مباشرة.

وناقش الاجتماع كذلك مقترحا قدمته عدد من الأندية بزيادة عدد الفرق في القسم الثاني بالموسم الجديد إلى 48 فريقا بدلا من 36 فريقا في المجموعات الثلاثة، لتضم المجموعة 16 فريقا، ما يعني إلغاء الهبوط للموسم الجاري وتصعيد أوائل مجموعات القسم الثالث للثاني ليزيد عدد الفرق المشاركة.

ومن المنتظر أن تدرس اللجنة الخماسية مقترحات الأندية خلال الساعات المقبلة وإعلان القرار النهائي بشأن موقف الدرجة الثانية في ظل تمسك قرابة كل الأندية بإلغاء الموسم.

وفي المقابل، أصدر اتحاد الكرة بيانا قال فيه: "شهد بيت العائلة الكروية المصرية اليوم حوارا ومناخا أسريا ديموقراطيًا عبر فيه كل الحاضرين عن آراء مجالس إدارات أنديتهم في ضوء سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع أندية القسمين الأول والثاني والتي سوف تستكمل بدءاً من الغد مع أندية القسم الثالث".

وأضاف "وقد كان المناخ الودي الذي انعقدت فيه الاجتماعات دافعا ان تخرج عنه عدة مقترحات محددة من المؤكد أنها ستصب في مصلحة الكرة المصرية حاضرا ومستقبلا، وقد توحد الجميع نحو الهدف الأكبر وهو صالح اللعبة بلا أي أغراض خاصة أو حسابات شخصية، وناقش الحاضرون جميع المقترحات التي عرضت من مجالس إدارات الأندية".

وأتم "ولما كانت مجمل المطالب والمقترحات منطقية وتتلاقى مع المصلحة العامة، فقد رأى الحاضرون إعادة دراسة كل المقترحات من حيث الإيجابيات والسلبيات الخاصة بكل مقترح ومتابعة التعرف على رأي أندية القسم الثالث حتى يتم الاسترشاد بجميع الآراء من الأقسام المختلفة عند وضع أسس للمسابقات".

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