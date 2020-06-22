جوهر نبيل لـ في الجول: الأهلي رفض إلغاء دوري اليد.. والأمر مختلف في كرة القدم

كشف جوهر نبيل عضو مجلس إدارة الأهلي عن كواليس رفض الأهلي لقرار مجلس إدارة اتحاد كرة اليد للموسم.

وقال نبيل لـFilGoal.com: "تم دعوة الأندية الـ18 المشاركة في المسابقة لاجتماع مع الاتحاد، وتم تسجيل 14 مندوب فقط بسبب اشتراط الاتحاد أن يكون الحضور من أعضاء مجالس إدارات الأندية".

وأضاف "الأهلي هو النادي الوحيد الذي رفض قرار الإلغاء، بينما وافق 11 ناديا على الإلغاء وربطت 3 أندية موقفها بموقف الاتحاد النهائي".

وشدد "قرار الإلغاء يأتي بسبب رغبة الاتحاد في تنظيم مسابقاته بحرية تتناسق مع ارتباطاته الدولية، وعلى رأسها بطولة العالم للكبار في شهر يناير المقبل، في مصر".

وأكد جوهر أن الموسم الجديد سيبدأ بين 12 و15 أغسطس المقبل.

ولكن رفض جوهر فكرة الربط بين ما حدث في كرة اليد وكرة القدم حيث أكد أن "أولوية الدولة واضحة في ضرورة استئناف نشاط كرة القدم بسبب انه قاطرة الاقتصاد الرياضي التي تنفق من الأساس على بقية اللعبات ويجب استمرارها وعدم توقفها لما يمثله ذلك من تداعيات خطيرة لن تقف فقط عند كرة القدم بل ستشمل الرياضة المصرية ككل".

أعلن عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد المصري إلغاء دوري المحترفين الخاص باللعبة.

وقال عبد الوهاب لـFilGoal.com: "17 ناديا من الـ18 اختاروا الإلغاء، وفقط الأهلي أراد الاستكمال".

وعن مصير الدوري الممتاز (الدرجة الثانية) قال عبد الوهاب: "لم نتخذ قرارا بعد، لكن الاتجاه هو الإلغاء ولعب دوري المحترفين الموسم المقبل بـ22 ناد".

الزمالك يتصدر ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

ويتبقى للزمالك مباراتين أمام سبورتنج، والأهلي، فيما يتبقى لـ الأهلي مباراتين أمام الجزيرة والزمالك، قبل إلغاء البطولة دون تحديد بطل.

من جهة أخرى، وصلت بطولة كأس مصر إلى الدور نصف النهائي. الزمالك يلاقي طلائع الجيش، فيما يلعب الأهلي مع المعادي في نصف النهائي الآخر للبطولة.

وفي وقت سابق، صرح هشام نصر رئيس الاتحاد لـFilGoal.com: "سنجتمع يوم الإثنين (اليوم) مع الأندية، وذلك للاطلاع على رأيهم حول استئناف الموسم الجاري أو الإلغاء، وسنجتمع أيضا مع روبيرتو جارسيا المدرب الأجنبي لمنتخب مصر".

نصر أوضح "المدرب يرى أن عودة النشاط بعد ثلاثة أشهر من التوقف، من الأفضل أن تكون بمباريات سهلة وليست مباريات نهائية".

وواصل "التجربة الألمانية في هذا الصدد أسفرت عن 8 إصابات في اليوم الأول بعد عودة النشاط. وفي المقابل فإن أي إصابة في قوام المنتخب حاليا ستعني غياب اللاعب عن كأس العالم المقبل".

مصر تنظم كأس العالم للرجال في شهر يناير لعام 2021، أي بعد حوالي 4 أشهر من تاريخ بدء النشاط الرياضي المحدد من قبل الدولة.

رئيس اتحاد اليد أضاف "المدرب يقول بأن العودة بمباريات سهلة ستكون مقبولة، لكن العودة بنهائيات مثل الزمالك والأهلي أو الزمالك وطلائع الجيش ستعرض اللاعبين للخطر".

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