ماجد سامي لـ في الجول: اللجوء لـ فيفا خطوة دجلة قبل الأخيرة.. وأجرينا المسحات استعدادا للموسم الجديد

كشف ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة أن الموافقة على إجراء المسحات التي خضع لها فريق الكرة بالنادي أمس الأحد، غير مرتبطة بموقفه الرافض لاستكمال الدوري.

وقال سامي لـ FilGoal.com: "تم إجراء المسحات لفريق الكرة، لم نتكفل بثمنها ولا أعرف من دفع ثمنها ولست مهتما بهذا الجانب".

وأضاف "المسحات إجراء طبي وقائي مطمئن وغير مرتبط بموقفنا، وافقنا على الخضوع لها استعدادا للموسم الجديد من وجهة نظرنا".

وشدد "مازلنا مصممين على عدم استكمال الدوري غير المناسب من كافة الجوانب الصحية بسبب تفشي وباء كورونا والفنية المتمثلة في امتداد الموسم بما يهدد الموسم القادم المضغوط اصلا بسبب كثرة ارتباطات المنتخبات المختلفة".

وأوضح "هناك فرصة الآن من أجل تصحيح الأوضاع بالبدء بموسم جديد في مواعيد طبيعية وبجدول معروف بدايته ونهايته ومتناسق مع ارتباطات الأندية والمنتخبات بحيث نصل للوضع المثالي تنظيميا "

ماذا لو فرض اتحاد الكرة استكمال الدوري، دون وادي دجلة؟

قال سامي: "لكل مقام مقال، وقتها سنتخذ القرار المناسب. نتعامل مع هذا الملف بـ10 خطوات ونحن في الخطوة 5. اللجوء لـ فيفا هو الخطوة رقم 9 حال إجبارنا على استكمال الدوري".

وأوضح "أبلغت المدير الفني للفريق نيكوديموس بابافاسيليو بعدم حضور الاجتماع الذي دعا إليه اتحاد الكرة مع بقية مدربي الدوري خوفا عليه من العدوى".

وأتم "حضرت اجتماع الأندية لأن الأمر كان مختلفا حيث كان الحضور 6 أندية فقط كما أنها كانت ضرورة ملحة لأنه كان يجب تواجد مسؤول يقول وينقل رأي دجلة فيما يحدث".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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